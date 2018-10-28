恐怖情人恐嚇斷手 女大生控報案竟遭警「搓案」

小如與李姓貨車司機交往一年多，結果分手後李男持續恐嚇一個多月。（記者王捷翻攝）

2018-10-28 00:05

〔記者王捷、丁偉杰／綜合報導〕女大學生小如（化名）與李姓貨車司機分手後，遭李男恐嚇一個多月，小如沒回訊息，還遭嗆「希望你（指小如）以後有手可以回」，衰的是，她到嘉義市警二分局南門派出所申請保護令，又遭推案，她指控警方誆稱如果報案，要跟李男當庭面對面，無法保護小如的安全，讓小如害怕又失望。但警方否認推案，指稱是小如未報案。律師則強調，恐嚇是非告訴乃論罪，警方知情卻不辦，可能涉瀆職。

23歲的李男來往台南、台北送貨，認識21歲的小如後苦追2個月，兩人才在一起。小如說，交往一年期間，李男陸續向她借了12萬元，拿去改車、玩樂，她的家境不好，想向李男要錢，但李男卻一再欺騙她，最後才決分手。

李男熟知小如住處、打工地點，上下班與上下課的時間也都瞭若指掌，他要求小如復合，否則就要找「道上朋友」堵她，小如很害怕，只好委屈地說可以跟李男繼續當朋友，但只要小如不回訊息、不接電話，李男就會出言恐嚇如「要毀了你」、「讓你失去最重要的人」，連小如的母親都害怕。

李男持續恐嚇一個多月，讓小如每天出門都心驚膽顫、還因此失眠，這幾天她原本不打算再回李男的訊息、接李男電話，但李男持續恐嚇，讓小如崩潰回「實在不知道該回什麼！」欠的12萬元也不願討回，只要李男離開她的生活，沒想到李男卻回嗆「希望你以後有手可以回」，讓小如決定向警方申請保護令。

小如指稱，她一去警所，4個警員圍住她，頻頻詢問小如真的要報案嗎？還說報案後說不定李男會抓狂，警方無法保護她的安全，要小如盡量不要一個人，又以小如戶籍地不在該所轄區，請小如到她轄區的警所報案，讓小如更加害怕。

但警方澄清，沒有推案一事，員警告知小如，可以對李男提告恐嚇或家暴，但小如擔心遭報復，所以未於當時報案，並沒有「吃案」，當場也提供相關建議供小如參考。

律師洪銘憲認為，依據刑事訴訟法231條，警方得知有犯罪嫌疑者，就應該展開調查，並將調查情形報告檢方與警官。小如到警所報案，警方已經獲知小如受到李男恐嚇，恐嚇是非告訴乃論，警方得知案情應主動偵辦。

台南市警局婦幼隊長陳福和提醒，申請保護令不只沒有住居轄區的問題，請保護令是單一窗口，警所受理後會將案件轉交給受害人轄區分局，甚至在A縣市受害，到B縣市報案也可以。警所第一時間會通知分局家防官，了解受害人狀況，協助申請保護令，一旦確定有家暴，緊急保護令會在4小時內發出，一般保護令3天內也會核發，限制加害人的施暴行為。