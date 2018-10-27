螳螂捕蟬電眼在後 警讓慣竊認栽

2018-10-27 17:31

〔記者黃建華／高雄報導〕凡走過必留下痕跡！鼓山派出所上月18日接獲侯姓女子報案，稱皮夾放在辦公桌上不翼而飛，且皮夾內信用卡遭人在三民區的大賣場，盜刷2筆金額分別為新台幣1萬5000元來購買價值3萬元的手機，警方獲報，調閱監視器，循線查出是楊姓男子涉案，近日將他傳喚到案，楊男一度否認犯案，但看到監視器影像清楚錄下他的身影，俯首認罪。

鼓山派出所警員顏淑惠受理這起報案後，調閱沿線路口及附近店家監視器，發現竊嫌犯案時穿著條紋上衣、藍色牛仔褲，攜帶一只咖啡色斜肩背包，騎著機車在現場附近守候，等被害人外出、辦公室空無一人時闖入行竊。

警方以車追人，並透過犯嫌姊姊發動親情攻勢，勸說居無定所的楊嫌（49歲）到案說明。

目前無業的楊姓嫌犯近日到案時，起初還否認犯案，堅稱並未進入被害人辦公室行竊，直到警方提供路口及大賣場監視器，清楚拍下他騎機車進出辦公室的過程，以及持被害人信用卡盜刷的影像後，楊嫌才俯首認罪。

楊嫌供稱，因左腳傷痛且長期失業，經過河西一路的倉庫時，發現該辦公室內僅一個人在，才守株待兔，等被害人外出後入內行竊，並將竊取來的信用卡以奇異筆塗改為男性名字後盜刷手機，該手機也於翌日在跳蚤市場兜售套取新台幣4500元花用殆盡。

楊嫌以為犯行天衣無縫，殊不知均被路口及大賣場電眼錄下，全案依竊盜與偽造文書罪嫌移送法辦。