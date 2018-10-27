天母商圈萬聖節活動 「火煙妖魔」宣導防災

園遊會設置「消防特區」，除了舞臺表演節目及豐富的防災知識有獎徵答外，還有防災宣導體驗攤位，可供民眾現場體驗。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-27 16:46

［記者陳恩惠／台北報導］「不給糖就搗蛋！」台北市政府消防局第四救災救護大隊與天母商圈發展協會今天下午2點起，一同在北市忠誠路2段77號的天母運動公園舉辦「消防先鋒『震』鬼怪 火煙妖魔來防災」社區防災園遊會，由於月底就是西洋萬聖節（鬼節），天母商圈一併進行萬聖節活動，現場擠滿熱情民眾前往參與。

消防局表示，由於我國位於環太平洋地震帶上，經常面對地震等天然災害的威脅，消防局為配合921「國家防災日」系列活動，特別結合天母商圈發展協會，在萬聖節前夕，共同舉辦社區防災園遊會，希望藉由天母地區人文特色及萬聖節嘉年華盛會，號召大小朋友一起參與，宣導民眾「震」確防災知識，牢記抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」及避難3不原則「不推、不跑、不語」，以建構社區公共安全防護網，深耕全民防災觀念。

今午的園遊會設置「消防特區」，規劃精彩的舞臺表演節目及豐富的防災知識有獎徵答，由消防急先鋒化身消防哥哥在場坐鎮，防災宣導體驗攤位設有「住宅保命神器」、「無形殺手」、「用電安全一把罩」、「震當防衛」、「消防小尖兵救援隊」、「迷霧驚魂」、「救心巴士」、「防火宣導車」及「視訊119報你載」等互動宣導項目供民眾學習體驗。

消防局也藉此呼籲，值此季節轉換之際，應注意用火用電安全及防範一氧化碳中毒發生，歡迎市民朋友大手牽小手，一起學防災，只要體驗完成，即可獲得精美獎品，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾從體驗中「震」視災害，並學習各種災害預防及應變，以建立全民防災意識。