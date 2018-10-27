4男1女摩鐵開吹氣球毒趴 警喬裝訪客全逮獲

2018-10-27 17:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林明智、王博運以替林男慶生為由，找來中輟的鄭姓、林姓兩名少年與徐姓少女，到新北市樹林貝爾頌摩鐵大開吹氣球毒趴，樹林警分局三多派出所接獲線報到場，聽見屋內傳來震耳的搖頭樂，敲門喬裝訪客，一開門就發現4男1女玩得正嗨，警方在場發現安非他命、毒咖啡包等毒品，與一堆氣球、笑氣瓶，將5人帶回法辦。

樹林警分局三多派出所今天凌晨接獲線報，樹林中正路貝爾頌摩鐵某房內，有毒蟲大開毒趴，所長董冠延獲報帶隊趕抵，還沒到房前就聽到高分貝搖頭樂，大聲敲門後有人應門問了聲「有事嗎？」，機警員警回答「鬥陣ㄟ，是我啦，快開門」，不到幾秒鄭嫌開門，見警方上門嚇得轉身要跑，被當場被壓制，警方進到室內，其餘4人還自顧自搖頭嗨舞，直到警方喝令不准動，4人才回神吸毒被逮。

林、鄭兩嫌辯稱，這些毒咖啡包都供自己與毒友吸食，承認持毒，但2名少年、1名少女都否認吸毒，辯稱只有吸笑氣氣球，但在場5人都辯稱不清楚笑氣瓶是誰帶來，警方將林、鄭2嫌依毒品罪嫌送辦，對3名少年、少女驗尿，並查扣笑氣瓶招領。

警方說，「吹氣球」在2000年間源自香港演藝圈，好此道者，會到醫療器材專賣店購買醫療麻醉用俗稱「笑氣」的桶裝N2O液態氣體，再灌入氣球，將氣球放在鼻子前放氣吸入肺中，吸後精神狀態亢奮，可達到比毒品更具快感的效果；台灣參加毒趴者會吹完氣球後，再配上吸食毒咖啡包，搖頭樂一下，宛如「飛上雲霄」快感，甚至超越單獨吸食搖頭丸。

警方說，因笑氣主成分是一氧化氮，早年用於拔牙麻醉，笑氣雖不容易成癮，世界各國未列為管制藥品，但使用笑氣會出現神智不清，民眾不宜濫用。

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