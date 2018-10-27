北市「暗巷選妃」？ 萬華街頭艷女排排站等「配對」

外籍賣春女郎阻街拉客，環肥燕瘦供嫖客挑選。（記者劉慶侯翻攝）

2018-10-27 16:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕昔日台北市萬華華西街一帶的娼寮好不容易才被剿滅或關門，但近來卻又出現一群打扮暴露俗艷的東南亞地區的女子，在人肉販子的帶引下，以成群結隊之姿，每在深夜佔據巷弄街頭，以台灣人俗稱「站壁流鶯」的方式阻街拉客，隨後帶到臨近租賃的小套房「辦事」，現已成為治安和疾病的禍源和亂流。

據了解，住在萬華區康定路與桂林路、梧州街等周邊的居民，最近發現臨近的狹窄巷弄內，每逢深夜凌晨時段，就經常有一群鶯鶯燕燕的女子在路邊喧嘩，每個年輕標緻、身材火辣，但因為操著泰半是類似中、泰、印、菲等外籍語言，且面孔明顯是外籍人士，所以特別引人注意。

經住戶暗中蒐證了解，原來是俗稱「三七仔」的龜公，將外籍應召女郎們，引入現在低檔酒客、嫖客、外籍佣工混雜的萬華區，想再搞出個宛如新北市「豆乾厝」的「暗間」私娼竂，更以低價「俗俗賣」，來吸引低階的嫖客消費。

據了解，這些有組織的「流鶯」，仍是以「站壁」的方式，排排站在暗巷內的街邊搔首弄姿招引客人注意，一旦「眼球」對上，就算「配對」半成，待價錢談妥後，直接可到後方已租賃好的小房間辦事。

據了解，早期在當地盤踞的私娼以年華老去的中老年婦人為主，但因年紀大，所以客源少，價格也在每15分鐘千元以下，有時甚至更低。「站壁流鶯」一度在萬華區快消聲匿跡。直到因中國賣春女的進駐萬華各低檔卡拉OK店，又漸死灰復燃。

不過，近年因年輕東南亞女子的「加持」，站壁者幾乎都已換成年輕貌美的外籍女，且環肥燕瘦任君挑選，開價15分鐘收費1500元，一時之間讓許多尋芳客趨之若鶩，「暗巷花街選妃」已悄然大肆興起。

據了解，轄管萬華分局警方曾多次派人針對站壁重點巷弄站班，但警方一上門整群女子便鳥獸散，警方也無力作為，現已成治安的死角。