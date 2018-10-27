女童玩耍撞破頭鮮血直流 暖警火速護送就醫

2018-10-27 15:15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊分局光華派出所警員羅陳俊毅，日前傍晚5時許在新莊區民安西路、民安東路口交管時，發現1名男子懷中抱著1名滿臉鮮血的小女童，神色慌張地在路口左顧右盼，羅員經詢問後才得知原來女童因玩耍撞傷頭部，當時又正值下班時間，女童父親一時之間又攔不到計程車，羅員了解原委後立即將身上的反光背心披在女童身上，騎乘機車護送女童直奔醫院就醫，讓家屬感激萬分，事後還特地上網PO文致謝。

新莊分局表示，該名3歲張姓女童日前疑似在家玩耍時不慎撞傷頭部，當場鮮血直流，37歲張父見狀立即抱起女童離家，原本打算到住家附近的路口攔計程車就醫，但一時之間攔不到計程車，心急如焚地在路口徘徊，而當時正在路口擔服交管勤務的警員羅陳俊毅見狀主動上前關心。

羅員了解原委，見情況急迫，先將女童抱在懷中，並用反光背心將其牢牢包住，再騎乘警用機車火速趕到附近新泰醫院就醫，將女童平安送進急診室，所幸女童經醫師初步檢查及敷藥後並無大礙，沒有生命危險。

羅員放下手邊工作，熱心協助女童送醫，暖心舉動讓家屬非常感激，除了在醫院時頻頻點頭致謝外，事後更將整起事發過程PO上臉書社團：「熱心的的光華所警員，雖然不知道你會不會上這社團，對您除了抱歉外，是感謝再感謝！」