86歲阿嬤伴夫屍300天 終於幫老伴圓夢下週進行土葬

2018-10-27 13:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄86歲陳姓阿嬤因找不到合適土地讓往生近10個月、享耆壽96歲的老公下葬，停靈暫厝鬧區自宅伴屍近300天，下週一終於要圓滿落幕！

高雄市殯葬管理處長謝汀嵩今天上午證實，陳姓老翁將於10月29日上午公祭，並依他向陳姓阿公擲茭「三聖杯」的指示，下葬於高雄燕巢深水山公墓。

敬稱陳姓阿嬤為「姑婆」的呂先生電話受訪時則表示，代表姑婆及其親屬向謝汀嵩處長深表致謝，稱許「謝處長是不可多得親民又清廉的公僕。」

呂先生不諱言，由於有江湖術士覬覦陳姓阿嬤的資產，親友在協助陳姓阿嬤處理陳姓阿公的身後事，波折迭起，包括以風水不好等理由影響阿嬤的意願，造成社會與公部門的困擾，深感過意不去。

阿公生前遺願要土葬 日後夫妻合葬

陳姓老翁是在今年1月30日過世，因陳翁生前遺願要土葬，並要夫妻日後合葬，陳妻因找不到合適土葬地，將陳翁遺體暫厝新興區五福二路鬧區自宅一樓，門口高掛寫有「嚴制」布條，治喪近10個月，造成鄰居驚恐陳情。

高雄殯葬管理處因此介入，處長謝汀嵩並親自在陳翁的靈堂擲筊獲得「三聖筊」同意安葬在深水公墓，呂先生說，「姑婆」一度同意又受到坊間一些「老師」江湖術士以風水不好影響而改變心意。

本月中旬，殯葬管理處強行介入開冰櫃，發現陳翁遺體五官已坍陷，冰櫃附近又有老鼠屎，衛生局並依《傳染病防治法》開罰6萬。

在陳翁生前好友紀醫師及呂先生等人的勸說下，陳姓阿嬤總算同意下週一讓老公安葬在深水公墓。