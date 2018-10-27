衰賊線上博弈輸到脫褲 竊點數還被逮

2018-10-27 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕雲林縣張姓男子長期沉迷線上博弈遊戲，但運氣實在不好，每次都輸得精光，心有不甘下，騎車到台中連續「光顧」南區2間超商，下手行竊超商內價值1450元的線上博弈遊戲光碟共29片，店家盤點時發現遭竊報警，警方過濾監視器鎖定張男，進一步以車追人，驅車南下逮人，訊後依竊盜罪嫌送辦。

台中市第三分局健康派出所日前陸續接獲轄內2間超商店家報案表示，陳列在購物架上的遊戲點數光碟遭竊，隨即調閱店內監視器展開偵查，發現竊賊至店家後從架上徒手竊取遊戲光碟，並將光碟藏於後背包內，再裝作若無其事的離開，且行竊時的衣著及後背包特徵都一樣，研判為同一人。

而竊賊犯案時為防止路口監視器拍下遭查緝，刻意將機車停放巷弄內製造「斷點」再徒步到超商行竊，仍被警方不斷過濾數十支監視器後，鎖定住在雲林縣斗南鎮的43歲張姓機車車主涉嫌，上週循線驅車南下查緝時，張男一度失口否認，警方隨即出示相關佐證資料才讓他百口莫辯，俯首認罪。

無業張男在警訊中供稱，因沉迷線上博弈遊戲，但最近手氣很差，遊戲點數輸的精光，心有不甘下，才鋌而走險騎車到台中超商偷竊遊戲光碟，並將偷來的遊戲點數兌換殆盡，已經輸到脫褲還被逮，實在衰到爆，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。