女工竟有如此技術？1支「螺賴把」 30秒偷走車子

2018-10-27 13:09

〔記者黃建華／高雄報導〕女工竟有如此偷車技術？1支「螺賴把」30秒就偷走汽車！

新興警分局中正三路派出所日前執行防竊勤務時，於公有停車場內發現一部失竊自小客車，員警上前觸摸引擎蓋發現尚有餘溫，研判該贓車仍在使用，竊嫌應在附近，警方於是喬裝路人埋伏。

不久，一名短髮、打扮男性化的女子手持六角板手及一面註銷車牌，正欲更換車牌時，員警即上前盤查，同時在該車內查獲其它失竊車牌共4面，警員當場逮人。

警方調查，34歲許姓女子（有毒品、竊盜前科）自稱平日打工為生，聲稱該失竊車是與另一名友人於鳳山區見路旁老舊車款，利用車主對停放位置及防盜設備不會加以注意之心態，使用螺絲起子翹開車門，並插入電門發動車輛，過程不用30秒，而其它車牌則是該名男子交給她的。

但許女無法交代該男子之真實姓名及聯絡方式，警方認為是卸責推託之詞，經警方深入追問後，許嫌才又帶警方前往前鎮區草衙捷運旁起獲另一部失竊自小客車，辯稱竊取2部自小客車及車牌僅是代步用，經訊問後以竊盜罪送辦。

警方深入了解許嫌的背景，發現其曾在鐵工廠等擔任女工，對於相關工具及車體結構嫻熟，因此能夠快速利用工具竊取車輛。警方呼籲民眾應將自身專業技能應用在正途，法網恢恢，疏而不漏，犯罪者終究要接受法律的制裁。