破獲槍枝改造工廠 警與歹徒扭打受傷

2018-10-27 09:57

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局會同刑事局、桃園等單位23日循線在桃園市破獲掩身在汽車修配廠的槍枝改造工廠，當場逮獲男子吳志偉等4名嫌犯到案，刑事局偵六大隊偵三隊偵查員洪瑋菘在與歹徒肉搏戰時還造成左手無名指折斷，警方現場起出改造長槍1支、槍管半成品4支、子彈成品與半成品共33顆、獵槍子彈及安非他命毒品及工具一批，全案依槍砲、毒品與竊盜等罪嫌擴大偵辦。

彰化縣刑警大隊科偵隊今年9月間偵辦汽車竊盜案中，發現31歲男子吳志偉1年多來涉嫌竊取50多輛轎車後賣給上游，並利用於桃園市龍潭區一家由45歲男子張軒丞開設的汽車修配廠為掩護，讓吳男與44歲張仁志、41歲簡保仁從事槍彈改造。

警方追查後發現時機成熟，23日會同桃園市政府警察局、刑事局等單位出動大批員警荷槍實彈前往桃園市龍潭區該汽車修配廠外埋伏，發現吳男走出修配廠一擁而上，吳男拔腿就逃，刑事局偵六大隊偵三隊偵查員洪瑋菘一馬當先衝上前將吳男撲倒，雙方發生扭打，洪員左手無名指慘遭折斷，仍忍痛將吳男制伏，警方並循線將張軒丞、張仁志、簡保仁查獲到案。

警方清查，起出一把土製長槍成品，以及獵槍槍柄、槍管半成品4支、子彈成品23顆、子彈半成品10顆、彈頭、彈殼、底火火藥、獵槍子彈及安非他命毒品等贓物，現場並起獲大批改造工具，以及2輛贓車，一併帶回偵辦。

彰化縣警局科偵隊長唐國維指出，吳男1年多來涉嫌在全台地區行竊至少50輛轎車、休旅車，行竊手法是在轎車附近伺機而動，待車主下車關車門時，將從網路購買的「截斷器」打開訊號，截斷車輛閉鎖功能，讓車主誤以為車輛已鎖住，再伺機把車偷走變賣，每輛車可賣3至5萬元，後來藏身在這處汽車修配廠內從事改造槍彈，是否要販賣或用來防身還要進一步調查，由於有共犯在逃，警方已擴大偵辦。

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