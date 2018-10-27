半夜油量已盡車無法動彈 暖員載駕駛買汽油

2018-10-27 09:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家住南投竹山家的葉姓駕駛，因油表壞掉，不知油已用盡， 車子停放在台74線高架路段北往南往國道三號匝道口彎道34.8K處，中市霧峰分局四德派出所員警發現，載著葉姓駕駛行駛20公里經過30分鐘再返回原處替自小客車加油，讓葉姓駕駛好感動。

中市霧峰分局四德派出所所長林崎嵩、警員白唯人26日凌晨12點巡經霧峰區台74線高架路段北往南往國道三號匝道口彎道34.8K處，發現路肩停放一輛故障自小客車，便上前關心。

發現原來自小客車因油表故障，導致葉姓駕駛未注意油量不足，在油盡後車輛便無法行車，葉姓駕駛表示要返南投竹山家，已於該處停等超過25分鐘，經聯繫遠在南投竹山的朋友無法即時到場，又適逢夜間無法聯繫修車廠，加上下一個交流道有數公里遠，正為找不到人來幫忙苦惱不已，所幸警察停下車來關心，才讓危機得以解決。

警方立即帶葉姓駕駛前往10多公里外的加油站購買汽油，行駛20公里經過30分鐘再返回原處替自小客車加油。

葉姓駕駛表示如果沒有警方經過，他不知道還要在快速道路上待多久，所幸有警方的幫忙才幫他解決難處，該處道路是轄內重要交通流量路段，且路肩寬幅不大故障車輛停放非常危險。葉姓司機向警方表達萬分感激之意，感謝警方在手足無措之際及時伸出援手。