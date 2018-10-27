高雄高分院法官林紀元 積勞成疾病逝享年59歲

2018-10-27 08:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕法界痛失英才！高雄高分院法官林紀元一生以辦案為榮，在高雄地區服務長達近30年，戮力從公、任勞任怨，如今卻因案牘勞形而罹患肝癌病逝，享年59歲。

林紀元法官告别式，今天下午舉行，司法院院長許宗力等三巨頭將出席，表達敬意與感謝。

台大法律系畢業的林紀元，司法官22期結訓後，便分發到高雄服務至今，擔任高雄高分院法官期間，曾2度自願「降調」高雄地院，幫忙民事審查庭、落實強化一審辦案功能、經驗傳承等，被同仁形容為「跳火坑」，但他始終認為只要有助於提升司法信譽，就應該責無旁貸去做。

早年律師界曾對高雄地區法官進行評鑑，包括「品德操守」、「問案態度」、「裁判品質」、「訴訟程序進行」等四項，林紀元在各項表現，均名列前茅，獲得一致好評，甚至連被他判輸的律師，都不得不佩服他的法律素養、辦案能力和不慍不火的開庭態度，實屬難能可貴。

任職二審期間，林紀元表現突出，深受長官器重，有意拔擢接掌地院院長，但都被他婉拒，甚至連票選二審庭長，他自始至終都沒有意願參選，凸顯其勇於做自己的個性。

林紀元一生奉獻司法，深獲長官肯定、同仁稱讚、律師認同、基層敬重，其廉潔自持、不求名、不求利、更不求官的行事風格，一路走來，始終如一，足堪為法官、檢察官、律師表率。