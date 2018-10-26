10/26 今彩539頭獎開出兩注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-10-26 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月26日）開獎的第107000257期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由花蓮縣花蓮市主安里福建街112之1號的「財旺投注站」及嘉義縣朴子市文化里文化北路34號的「惠開彩券行」開出；第107000090期大樂透及第107000161期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000090期大樂透中獎號碼為「08、10、23、33、41、46，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得147萬2007元；參獎共33注中獎，每注可得4萬8037元；肆獎共59注中獎，每注可得1萬7272元；伍獎共1721注中獎，每注可得2000元；陸獎共1786注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8468注中獎，每注可得400元；普獎共3萬40注中獎，每注可得400元。

第107000090期49樂合彩中獎號碼為「08、10、23、33、41、46」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3429注中獎，每注可得1250元。

第107000161期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、08、11、13、14、16、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共318注中獎，每注可得500元；肆獎共4102注中獎，每注可得100元。

第107000257期今彩539中獎號碼為「07、21、22、36、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5108注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8887注中獎，每注可得50元。

第107000257期39樂合彩中獎號碼為「07、21、22、36、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4623注中獎，每注可得1125元。

第107000257期3星彩中獎號碼為「073」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000257期4星彩中獎號碼為「1283」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」