普悠瑪司機揭台鐵的文化：能開盡量開 開故障車趕路是日常

才剛剛駕駛普悠瑪通過出事的新馬站路段的司機員無奈地說，「每個人出車都在比『誰的八字重』。」（資料照，記者張議晨攝）

2018-10-26 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕本月21日普悠瑪列車出軌造成18死慘劇，檢方認為過彎車速過快為主因，但通聯紀錄曝光後，才發現列車竟整路處於故障狀況，使得司機員除了駕駛列車，還得一路忙著排除動力故障問題，一面忙著與行控中心溝通回報。今（26日）有兩位行駛普悠瑪列車平均有5年經驗的司機員現身說法指出，開著故障車趕路其實是「列車司機面對的日常」。

據《報導者》報導，駕駛普悠瑪、太魯閣號上百次經驗的一名司機員說，除非真的遇到列車動力全失，「否則台鐵的文化就是：能開就盡量開，非到萬不得已，絕不輕言換車；故障是常態，除非完全不能動，否則換車幾乎不可能。」

司機員指出，每次出車檢查時，最常看到維修簿上出現「待料」兩字。他解釋，「待料」就是有故障、卻沒有零件可以更換，只能等待維修。有些故障事小，例如廣播故障、車門打不開、廁所壞掉等。但司機員說：「我還碰過幾次就像這次出事的6432班次遇到的動力不足、主風泵氣壓不足，駕駛時車子跑不快，沿路慢分。」

司機員分享自身駕駛經驗說，曾經有次出車時，「已經知道這台普悠瑪4顆主風泵有2顆時好時壞，當天雖然反映給檢修員，但在沒有編組可以替換的前提下，上級還是要求我硬著頭皮把車開出去。」

至於沿途趕路已是平常，司機員說，「待料」的列車通常只要冷氣有供應、電力穩定，仍然必須出車，而司機除了駕駛著走走停停的故障車，還要面對不能誤點的壓力，一旦列車誤點，就會接到調度員電話，「你知道誤點幾分嗎？到底出了什麼問題！」

緊接著機車調度員、運轉副主任甚至機務段檢查員都會打電話來，司機員除了忙著處理車上哪裡出了問題，還得面對接不完的電話。

才剛剛駕駛普悠瑪通過出事的新馬站路段的司機員無奈地說，「每個人出車都在比『誰的八字重』。」司機員感嘆，經過那一段路時心裡都很難過，他坦言，如果制度再完善一點，或許就能避免憾事。