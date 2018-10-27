拾荒嬤撿電扇 被告竊盗要求2000元和解金

蘇婦每天騎車10多公里，到市區撿回收。（記者王捷翻攝）

2018-10-27 06:00

〔記者王捷／台南報導〕67歲的蘇姓拾荒婦人，自稱每個月撿回收約賺4000元，她不慎撿到吳姓女子放在家門口紙箱、價值約550元的舊電扇，遭吳女提告竊盜，警方覺得蘇婦很可憐，問吳女是否願意和解，讓法官能輕判，蘇婦不斷鞠躬道歉，她一個月生活費才2000元拜託幫幫忙，吳女聽到後改口「那就2000元」，但蘇婦仍籌不出錢，警員得知後私下塞2000元給蘇婦，讓她有錢和解，並將她依竊盜罪移送地檢。

警方指出，蘇婦跟丈夫住在舊台南縣區，平常會騎車10多公里，到舊市區撿回收，下午再將滿車的回收物品載到回收站換錢，蘇婦不願接受外界幫忙，因為兒子在外地工作，不想讓兒子擔心，兒子雖然會定期給生活費，但拿不多，丈夫也已經退休，所以才會每天出門撿回收貼補家用。

9月28下午，蘇婦行經吳女租屋的透天厝騎樓前，發現一個紙箱，紙箱內裝了一個電扇，還有梳子、衛生棉、衛生紙等生活雜務，讓蘇婦以為這是吳女丟出來的回收垃圾，就將紙箱撿回家，剛好一起撿回收的朋友家裡缺電扇，因此蘇婦便捨不得拿去換錢，轉送給友人使用，完全沒想到未來自己會遭提告。

30多歲從事服務業的吳女，在10月10日向警方報案，在9月28日時她準備搬家，後來發現電扇、護照不見了，懷疑遭竊請警方調查，警方循線最後在這個月25日找到蘇婦，並請蘇婦到警分局製作筆錄，同時也通知吳女到場，吳女要求蘇婦歸還電扇，蘇婦得知自己挨告馬上找友人要電扇，但友人告知蘇婦，電扇已經壞了，且已拿去回收。

蘇婦又抱著當時裝電扇的紙箱趕到分局，哭訴可以把將紙箱還有裡面的雜物還給吳女，但是電扇已經拿去回收了，警員在旁看了覺得蘇婦很可憐，詢問吳女，是否願意和解。

吳女認為，電扇沒有壞，是蘇婦為了要那台550元的電扇才說謊，所以開口要3000元才和解，但蘇婦頻頻鞠躬道歉，自己一個月生活費才2000元，實在拿不出這筆錢，吳女聽到後改口「那就2000元」。警員確認吳女和解意願，私下塞了2000元給蘇婦，由於竊盜是非告訴乃論罪，警方仍將蘇婦移送地檢，但期待經過和解後，蘇婦能輕判。

律師洪銘憲則指出，誤撿回收物品的狀況很多，依據刑訴法253，檢察官若認為蘇婦侵害法益輕微，且獲得被害人原諒、和解，可以依職權做出不起訴處分。