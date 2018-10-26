普悠瑪出軌與27年前對撞神似！ 當年司機嘆：台鐵不知反省

普悠瑪列車出軌（見圖）事故發生後，檢方調出27年前苗栗造橋火車對撞釀成30死112傷的資料，提供宜蘭地檢署參考，意外發現兩起事件竟有許多雷同之處。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-10-26 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕普悠瑪列車本月21日出軌造成18死慘劇，事發後5天，檢方調出27年前苗栗造橋火車對撞釀成30死112傷的資料，提供宜蘭地檢署參考，意外發現兩起事件竟有許多雷同之處。而當年以業務過失致死罪起訴的自強號司機員蘇金焜也現身說法，直言27年過去了，台鐵仍然無法改善鐵路安全。

1991年11月25日下午4點多，一列莒光號列車南下經過苗栗造橋，同一時間，一列自強號列車北上行駛，兩輛列車原本應該在134號誌站分道而行，但莒光號列車前5個車廂轉向後，後方剩餘3節車廂被自強號列車以85公里攔腰撞上，導致莒光號還沒開入副線的倒數3節車廂，及自強號前3節車廂翻覆，造成30死112輕重傷。

列車自動保安裝置都曾出狀況

檢方比對當時資料發現，普悠瑪翻覆和造橋對撞事故都有共通點，一個是列車自動防護系統ATP被關閉，一個是自動列車停車警告裝置ATS/ATW出問題。

苗栗造橋事故，當時自強號司機員蘇金焜，在發車前確切反映車上的ATS/ATW故障，但台鐵仍舊堅持發車，當年鐵路局行車保安委員會認為，造橋事故歸咎於自強號司機員蘇金焜冒進號誌，列車未減速所造成。

但事實上，134號誌站被通報故障數週台鐵仍未維修、蘇姓司機員在發車前也已指出設備異常的口頭報告。兩件事情卻不被台鐵列入報告。

當年事故司機腿斷三截、服刑4年 鐵路局長判無罪

當年檢察官調查發現，ATS/ATW曾有故障紀錄，然據《鐵路法》規定，面對發生故障事件，台鐵應進行改善檢修，台鐵有採取防止措施的義務，卻沒有善盡義務，因此引發車禍，時任台灣省鐵路局長陳世芳、機務處長蕭輝煌被認定是刑法的「不作為犯」，兩人均被檢方依廢弛職務釀成災害罪提起公訴。

陳世芳及自強號司機員蘇金焜皆被以業務過失致死罪起訴，蘇金焜在意外發生時左腳斷成三截，雖然認為台鐵事故報告有失公平，但是他自認有道義上的責任，所以被判刑並無異議。鐵路局長陳世芳則獲判無罪。

27年後再看普悠瑪出軌 當年事故司機嘆：毫無反省

據《華視》報導，蘇金焜27年後受訪，看見台鐵仍將普悠瑪出軌意外原因歸咎於司機員人為疏失，他感嘆「一點反省都沒有」，27年過去了，採買了更好的列車自動防護系統，卻仍然無法改善，直言自己「白犧牲了」。而將責任全部交由司機承擔的作法，蘇金焜也認為不合理。