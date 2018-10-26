車震13歲少女 8+9「不聽小女友媽媽的話」罪加一等

25歲陳姓男子和13歲女網友小麗交往，兩度載她去車震，高等法院今依兩個「與未滿14歲少女性交罪」判刑4年8月。車震示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照）

2018-10-26 20:58

〔記者楊國文／台北報導〕25歲陳姓男子和13歲女網友小麗（化名）交往後，兩度載她到新北汐止一處風景區車震，小麗母親不滿提告。高等法院痛批，陳男早就從臉書對話知悉小麗年僅13歲，小麗母親也勸阻說，女兒年幼，兩人勿交往，陳男仍執意性交，乃「罪加一等」，今依兩個「與未滿14歲少女性交罪」判陳男4年8月。

判決指出，小麗經由女同學介紹，前年加入陳男所組陣頭的臉書群組，兩人也成為男女朋友。陳男從和小麗對話中，得知她就讀國中一年級，年僅13歲。

前年6月8日，陳男約小麗傍晚6點汐止某國小附近山頂風景區見面，兩人在陳男的轎車內嘿咻；陳男食髓知味，又約小麗隔天晚間到同一地點見面，再度發生性關係。

據調查，小麗母親有女兒的臉書帳號、密碼，看到女兒與陳男第一次見面，還在臉書談論「性」的親密話題，相約第二天見面等對話，私下和陳男聯繫，逼問「有無發生事情？還要求陳男說，小麗才13歲，兩人相差10多歲，希望陳男不要再約女兒外出，但陳男仍執意和小麗性交。