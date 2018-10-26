欠稅5900萬不繳還移轉財產 管顧公司老闆遭管收

2018-10-26 19:41

［記者陳恩惠／台北報導］經營投資軟體、以推廣股市「用小錢賺大錢」為理念的管理顧問公司負責人陳道明，因公司欠繳6年度的營業稅、營利事業所得稅合計達5900萬元，移至行政執行署台北分署後，發現陳男有處分、隱匿公司財產的行為，且拒絕繳回處分財產，昨天通知他到案後留置，並向台北地院法官聲請後裁准管收，陳男立即被送進管收所。

台北分署指出，坤杪創新管理顧問有限公司欠繳2007至2012各年度營業稅及營利事業所得稅，累積約新台幣5900萬元，陳男為公司實際負責人，長期從事販售投資軟體及投資教學等業務，並多次於報章雜誌以筆名撰擬相關投資分析文章。

據悉，國稅局2011年底通知坤杪公司提供簿冊等資料供查核稅務後，陳男卻在2012年4月間將公司存款200餘萬元匯入自己的個人帳戶，同年7月又將公司負責人變更，改為黃姓男子掛名，但他仍持續主導公司事務，9月間又將公司在北市杭州北路購置的2000餘萬元豪宅預售屋的權利價值，轉讓到陳男實際掌控的另間公司，以致稅單送達後，公司名下無任何財產供執行繳納欠稅。

台北分署說，陳在收到國稅局稅務調查通知後，竟處分公司存款、資產移轉他人，又不願將處分的財產用於繳納欠稅，法務部行政執行署台北分署昨（25）日通知陳男到案說明，認為他有隱匿、處分公司財產等相關行為，於是向台北地方法院聲請管收獲准。

台北分署提醒民眾，收到稅務調查通知後切勿為逃避納稅義務而有隱匿、處分財產行為，且縱使由他人掛名登記為公司負責人，執行機關仍將實質認定並使實際應負責之人承擔其法定義務，以維護公法債權，實現租稅正義。