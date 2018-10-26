大型車事故每年超過3000件 高市警決定使出這招

交通大隊與高師大合辦「視覺死角實境體驗」，結合產警學界，校園開進大型吊卡車示範，由大學生直接坐上駕駛座位置，體驗視覺死角對騎士、行人的殺傷力。（記者黃良傑攝）

2018-10-26 21:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通大隊統計近104至106年間，平均每年死亡人數逾158人，受傷人數約5萬989人，其中，大型車每年平均事故件數多達3041件，警方今結合產學界，把大型拖吊車開進高師大校園，讓大學生直接坐上駕駛座位置，體驗視覺死角對騎士、行人的殺傷力。

交通大隊指出，有鑑於大貨車存在的視覺死角，常是A1死亡車禍主因，交通大隊昨與高師大合辦「視覺死角實境體驗」，結合產警學界，校園開進大型吊卡車示範，由大學生直接坐上駕駛座位置，體驗視覺死角對騎士、行人的殺傷力。

貨運業者將大型車開進校內，警察機關講解，學生變成駕駛，實境體驗大型車視覺死角事故成因，第一階段大型車駕駛人視覺體驗，學生直接坐上駕駛座位置，在大型車駕駛座位置上眼睛前後左右可看見範圍。

第二階段指派人員從大車正前面走過，學生在駕駛座位置觀看，當大型車正前方有人經過時，在駕駛座位置到底可以看得見或看不見；第三階段大型車車身左右側視覺死角區塊，學生坐在駕駛座，汽機車與大型車並行時，在駕駛座位置可看見的汽機車角度位置與看不見汽機車的角度位置。

警方指出，大型車因車身結構與車輛行駛特性，一旦發生碰撞，幾乎都是重大死傷事故，除要求業者能提高駕駛道德，灌輸路權與守法的習性等教育外，也希望大學生實際坐上駕駛座，以大型車駕駛人的高度，了解司機視線可及範圍，騎車時能更了解車況及危險。