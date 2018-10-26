心儀14歲少女已有男友 醋男做這件事2男均被判刑...

2018-10-26 19:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕19歲蘇姓男子透過臉書認識一名14歲國中女生，偷看少女臉書發現她竟傳裸照給宋姓男友，醋勁大發，要求少女也寄裸照給他，還下載少女裸照轉傳給少女的同學及臉友，新北地院今依違反兒少性剝削防制條例判宋男徒刑6月，不得易科罰金，蘇男因賠償少女2萬元達成和解，獲判1年10月徒刑、緩刑3年，可上訴。

前年10月，26歲宋男透過臉書認識少女，兩人見面後開始交往，並互稱「老公」、「老婆」，宋男竟要求少女自拍裸胸、下體照片給他，之後少女陸續傳了17張裸照給宋男。

前年12月，蘇男也對在臉書認識的少女告白，並以想多了解少女為由，請少女提供臉書帳號、密碼，少女給蘇男另一個較少使用的臉書帳號，但蘇男不滿意，要求少女提供其他較常使用的臉書帳號及密碼，少女為應付，只好提供真正常使用的臉書帳號，但故意給蘇男錯誤的密碼。

蘇男嘗試登入後發現密碼錯誤，後來使用少女先前提供另一組臉書密碼隨機測試，終於成功登入，卻發現少女早已有宋姓男友，少女還曾傳送17張裸照給宋男，吃味的蘇男，先將17張裸照下載，恫嚇少女若不傳裸照給他，就會將下載裸照散布、傳遍少女就讀國中，少女因此自網路搜尋不知誰拍攝的露胸或下體照傳給蘇男，蘇男不滿足最後仍將17張裸照散布給少女的3名女同學及1名臉友，少女只好告訴父親，報警處理。

審理時，宋男辯稱沒跟少女要裸照，是少女自己要傳給他的，兩人不是男女朋友，但法官依據宋男與少女臉書私訊內容，及少女、少女同學證詞，不採信宋男辯詞，依要求使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判處宋男6月徒刑；蘇男因認罪且賠償少女2萬元達成和解，又無前科，獲判1年10月徒刑、緩刑3年，得服義務勞務180小時並接受3場法治教育。