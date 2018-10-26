曹西平乾兒批警拒受理延誤救援 警：不符緊急協尋要件

2018-10-26 18:02

〔記者曾健銘／新北報導〕藝人曹西平乾兒子Jeremy的母親與哥哥本月15日失聯，直到昨天才被發現疑似燒炭雙亡、陳屍台東一家旅館；家屬高調指控，早在失聯當天上午就已經向林口警方報案尋求援助，警員卻未受理，因此拖延、耽擱了救援時間，導致悲劇發生。

對此，林口分局說，15日上午10點左右，吳姓男子到林口分駐所報案說妻子失蹤，急需協尋，但警員了解後發現，2人到當天至上午都仍有通話，還使用LINE互相傳送訊息，警員認為協尋對象非屬行蹤不明，告知無法依失蹤人口受理，吳男才改口要報案擄人。

但警員檢視吳男手機發現，雙方對話紀錄正常查無異狀，甚至在報案前仍有通聯，詢問後，吳男才說，妻子在電話中僅告知要到外地工作，幾天後就會返家，還提醒不要擔心，警員建議吳男先返家等待消息，如果認為還有異狀，可以再到派出所求助。

未料當天下午4點左右，吳男又跑到林口分局忠孝派出所重申此案，警員也告知不符合協尋要件後未受理案件，吳男離開派出所，後續未再向警方求助。警方說，失蹤人口查詢作業要點第6點規定，失蹤人有罹患重病、自殺之虞、有被誘拐脅迫之虞、未滿7歲者，以及其他重大急迫情事，才有緊急查尋必要者，受理時才能實施緊急查尋。

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