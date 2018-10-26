又發生警槍走火！ 裝備保養未卸彈夾肇禍

2018-10-26 16:54

〔記者邱俊福／台北報導〕又發生警槍走火！北市警局信義分局今天上午派員前往福德派出所進行例行性協助槍枝裝備檢查保養時，所派的警備隊羅姓警員因未將彈夾卸下，導致不慎擊發，所幸未造成人員傷亡。

今天上午9時許，信義分局對福德派出所進行槍枝保養裝備檢查時，指派前往的羅姓警員在對一把女警槍枝進行檢查保養，因未將彈夾卸下，不慎誤觸扳機擊發，雖子彈打到地板，沒有傷到人，但當下的巨大聲響仍嚇壞現場所有人。

目前警分局督察人員正對該事件進行了解，表示將會檢討，並加強教育與進行相關的懲處。