富邦女員工「不想再作機器人」 跳樓尋短明志

2018-10-26 15:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕在富邦銀行工作約20年的張姓女副理，今日近中午時段，自工作地點的台北市中山北路富邦銀行大樓6樓窗台，一躍而下跳樓自殺。她在桌上留下遺書，3句短文寫道：「曾經以富邦為榮，現在像機器人，想要做回自己」。警研判是因工作不遂和壓力自殺。

警方調查，已婚育有一子的43歲張女，在富邦銀行任職已20多年，是資深的行員。她目前擔任個金授管部門的副理，平時主要負責信貸、信用卡以及各項貸款的核貸部分。

警方表示，今日上午11時許，有民眾發現有名女子倒臥在中山北路一棟大樓後方，警方到場調查時，對方早已沒有呼吸心跳，且身上並沒有任何證件。警方逐層詢問大樓內各辦公處所，才查出應該是富邦銀行女職員。

警方在調查張女墜樓可能原因動機和有無遺書時，意外在張女桌上的筆記本上，有寫著心情短文，短短3句：「曾經以富邦為榮，現在像機器人，想要做回自己」，但內文並未提及家人。

警方同時訪查有無目擊民眾，發現張女是從6樓富邦銀行的電梯旁窗口跳下，當時曾有行員看見張女站在窗邊很久，但沒有多加注意張女神情有異，以致未能及時挽回憾事。

張女先生到場難掩情緒激動，失控痛哭並質疑是富邦害他太太變成這樣，全案現由警方會同家屬處理後續事宜中。

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