不甘私酒被查封搬走謊報遭竊 酒商判刑8月定讞

一、二審都不採信郭男辯詞，認定他犯罪事證明確，均判刑8月，最高法院今駁回上訴定讞。（資料照）

2018-10-26 20:29

〔記者張文川／台北報導〕台中市郭姓酒商私釀大批私酒，被姪子檢舉而被市政府取締查封，暫封存於他的倉庫，他捨不得市價值近百萬元的酒將被銷毀，竟撕下封條、搬走私酒，再報警謊報遭竊；二審依妨害公務「隱匿公務員委託掌管物品罪」判刑8月徒刑，誣告罪另判可易科罰金的2月徒刑；最高法院今駁回上訴，維持原判定讞。

判決指出，郭男曾經營酒業公司，2010年被台中市政府註銷工廠登記證和許可執照，但他仍持續私釀酒類，堆放在倉庫中，2013年被姪子檢舉，中市府財政局會同台中市刑警大隊前查稽查，查封數十桶、數百公斤的私釀酒，包括高粱橡木塊酒、高粱古醇與清醇、金尊酒、五葉松酒、橄欖酒、龍眼酒、紅棗酒、米酒頭、紅景天等，市值上百萬元。

由於數量太多且搬運不便，稽查人員在酒桶張貼封條，委託郭男代管於現地倉庫，郭男接連提出訴願、行政訴訟、再審等救濟，想挽回局勢，但都被駁回。

2015年5月郭男突然到警局報案指倉庫遭竊，2大桶高粱酒桶和774支高梁液醇被偷走，警方循線追查，發現竟是郭男自導自演，因擔心苦心私釀的美酒被政府銷毀，報案前1年多期間陸續擅自撕下封條，將私酒移往他處藏放，再謊稱失竊。

法官認為，郭男有隱匿私酒的動機，警方到失竊現場採證時，發現沒有侵入痕跡，而倉庫就在郭男住家對面，倉庫門口有裝監視器，郭男卻向警方說不需要採證也不用調監視器，事後警方告訴他沒發現可疑嫌犯，郭也漠不關心進度或催促警方破案。

此外，當初檢舉郭釀私酒的郭男姪子又作證指出，曾經看見叔叔從倉庫扛出2箱被查封的酒，騎機車載走；而郭男在偵審期間的說詞也一再反覆，辯稱酒被查封後就原封不動，他很少去巡視，不知為何不見。

一、二審都不採信辯詞，認定他犯罪事證明確，均判刑8月，最高法院今駁回上訴定讞。

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