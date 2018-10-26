司法院量刑系統 「肇事逃逸罪」26日上線

2018-10-26 22:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院建置的「肇事逃逸罪量刑資訊系統」26日上線，開放給法官、檢察官、律師及民眾上網查詢使用，資料顯示，2016-2017年的肇事逃逸罪平均判刑1年1.2月，刑責不輕，駕駛人應特別謹慎。

「肇事逃逸罪量刑資訊系統」下，使用者點選所欲查詢的法定加重、減輕事由及量刑因子後，系統就會顯示符合查詢條件案件的最高刑度、最低刑度、平均刑度及量刑分布全貌圖，目前系統收錄2016年及2017年各地方法院肇事逃逸案件有罪判決共計2428筆宣告刑。

司法院指出，系統以法定加重、減輕規定及近年肇事逃逸案件有罪判決較常斟酌的量刑事由為查詢選項，犯罪動機欄包括：為避免無照駕駛被發覺而逃逸、為避免酒駕、施用毒品或迷幻藥被發覺而逃逸、為避免車內違禁物被發覺而逃逸、有不得已之正當事由需離開〈如：就醫需求、婚喪禮俗趕時辰〉、認為對方將尋釁攻擊而離開、主觀上認為對方製造假車禍或有不法企圖而離開。

犯罪情節欄包括：被害人所受傷害之程度及人數、行為人駕駛之交通工具種類、行為人違反義務之程度、行為人是否有違規行為〈如：轉彎車未禮讓直行車、跨越雙黃線〉、被害人是否有違規行為、行為人逃逸之態樣、肇事現場被害人是否有其他獲救可能、被害人之情狀。

前科紀錄欄的選項，有行為人是否具肇事逃逸罪或不能安全駕駛罪之前科；犯後態度欄選項，有審判中是否坦承犯罪、警詢或偵查中是否曾坦承犯罪、行為人與被害人是否和解、被害人是否原諒、行為人有無悔意、有無湮滅證據之行為〈如：修理車輛之烤漆或板金〉等項。

期能藉由量刑資訊系統使肇事逃逸罪之量刑情形透明化，協助法官有效掌握此類案件之實務量刑現況，並提升檢察官、律師及民眾對於此類案件刑罰之可預測性。

司法院強調，系統可供法院量刑時，檢驗個案裁量結果有無過重、過輕之參考，旨在希望提升此類案件科刑之可預測性，並避免不合理之量刑歧異，以符裁判之公平性與妥當性原則。

司法院表示，法官可於「法官資訊服務平台」左列之量刑資訊系統點選進入查詢；檢察官可由「法務部單一登入窗口」連結「司法院單一登入窗口」後點選量刑資訊系統進入查詢；律師可於司法院首頁下方之「律師單一登入窗口」登入後點選量刑資訊系統進入查詢；民眾則可於司法院全球資訊網首頁上方「資料查詢」項下點選量刑資訊系統進入查詢。