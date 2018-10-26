母兄陳屍台東旅館 曹西平乾兒子認屍批警不協尋

曹西平乾兒子Jeremy今天到台東認屍。（記者王秀亭翻攝）

2018-10-26 16:21

〔記者王秀亭／台東報導〕曹西平乾兒子Jeremy的母親13日離家未歸，直到25日下午才在台東知本地區一家飯店被發現，與Jeremy的哥哥陳屍飯店內，疑為燒炭自殺，Jeremy今天到台東確認身分時痛批，父親在15、16日都有報案，未獲重視，接到警方通知竟是人死了，再也來不及了。

台東警分局溫泉所長費添龍說，25日1點左右接獲知本地區某飯店通報，一對男女22日入住後都未外出，請警方一同開門查看，但門被封住，破門進房，驚見一對男女疑似燒炭自殺，現場留有一封遺書，是女性死者所寫，內容表達對丈夫、小孩及母親深愛之意，但未提及為何自殺，至於死因仍待台東地檢署相驗。

飯店業者說，這對男女是搭計程車前來，入住時，女方頻頻推說沒帶證件，就覺有異，也表達要租車之意，想不到3天後陳屍房內。

曹西平乾兒子Jeremy今天抵達台東，協助確認母兄身分，Jeremy說，母親13日傳LINE告訴父親要與朋友到嘉義玩，隔天又回訊在台中坐月子中心上班，心想母親領有中度殘障手冊如何上班？父親進一步聯繫，手機、LINE都無法接通，僅偶而傳「請放心」的訊息。

Jeremy說，只傳訊息不接電話讓父親深覺有異，自己當時在日本，建議父親報警，想不到連續兩天求助，警方都以母親還有傳訊息，要父親不必擔心，回家等消息。Jeremy怒批，等了10天，警方終於主動通知找到人，卻已身亡，一切都來不及了！

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