盜照騙中國女老闆 詐團被抄赫見2900萬鉅額現金

警方查扣現金2915萬8600元。（記者邱俊福翻攝）

2018-10-26 20:18

〔記者邱俊福／台北報導〕「愛情」詐騙集團涉嫌在交友軟體「探探」內，使用網紅照片，宣稱自己是證券業務，搭訕上1名中國籍林姓網拍女老闆後，假意跟其交往，隨後以公司有投資案，誘騙匯款高達51萬9000元人民幣，折合新台幣約234萬元，案經林女先後在中國與來台報案，刑事局國際科日前搗破該集團洗錢水房，逮馬姓嫌犯等4人，並當場查扣2915萬多元鉅額贓款。

警方調查，在中國江蘇省從事經營網拍事業的林姓女子，今年4月間在「探探」社交軟體上認識自稱在台擔任證券業務男子，雙方透過通訊軟體相談甚歡，成為網路上的男女朋友，隨後對方以公司有投資案可賺錢，但自己沒錢投資，誘騙林女以網路銀行匯款支助。

林女信以為真，共匯款8次，共高達人民幣51萬9000元，隨後林女發現有異，經查詢網路赫然發覺對方PO的照片，根本是擷取一名網紅照，此時對方也失去聯繫，便向中國公安單位報案。

隨後，林女經友人建議也來台向刑事局報案，刑事局國際科獲報積極進行偵查，發現該詐欺集團活動於台中地區，在台中地檢署檢察官洪瑞君指揮下，歷經5個月監控蒐證，本月23日研判時機成熟，前往相關地點拘搜，共計查獲水房1處，逮捕現場馬姓嫌犯等4人，並查扣現金2915萬8600元，以及白色賓士車、不動產所有權狀及印鑑、電腦主機、手機8支、帳冊等贓證物，依法送辦。