連罵退休警8次「流氓」 蔻蔻姐要賠錢了

2018-10-26 14:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕為了討論退休警察人員的退休年金等相關問題，雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚，去年4月間參加年代電視台「新聞面對面」節目時，遭資深媒體人周玉蔻連續辱罵「流氓」8次，台北地院依公然侮辱罪判周女拘役50天確定，賴另外請求500萬元的民事賠償，士林地院日前審結，判決周女應賠償精神慰撫金15萬元，全案仍可上訴。

判決內容指出，周女參與節目時，針對賴發表意見的樣態，表達他的舉止像流氓的言論，但此部分言論明顯與節目討論警察人員退休年金的議題無關，所謂流氓，是指不務正業、經常尋釁鬧事、為非作歹之人，周短時間內多次指稱賴為「流氓」的言論，是情緒性發言，並非客觀、理性批評表達自身意見，已逾越合理範圍，足以讓賴感到難堪，影響其社會地位，達到社會上對其個人評價之貶損，明顯侵害賴的名譽權。

賴坤柚主張，他擔任警察30餘年退休，現任雲林縣退休警察協會執行長，為爭取退休警員權益，上節目表達退休警察對於年金改革的理念與訴求，卻遭周玉蔻在節目中公然侮辱他的名譽，透過節目向全國播出，致使他的名譽遭受重大損害。

周玉蔻於去年4月10日在年代電視台「新聞面對面」政論節目中，多次以言語辱罵他是「流氓」，包括「你不要像流氓」、「你剛才那樣就是流氓」、「我的感覺動作就像流氓」、「我現在覺得你像流氓」、「警察上節目像流氓，這樣的警察還代表警察嗎」、「警察像流氓就是這種嘴臉」、「你就是流氓，你那個樣子，退休警察的形象都被你搞壞了」等總共有8次。