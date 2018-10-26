「你累了嗎？」竟把紅燈當綠燈 結果被攔查搜出...

2018-10-26 13:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕26歲陳姓男子疑似疲勞恍神，竟將紅燈當綠燈，騎機車直直衝，被警方攔查，當場搜出安非他命，將他移送法辦。

高雄警方表示，10月20日晚間約9點，仁武分局仁美派出所警員黃彥彰、蘇倍弘，巡邏行經鳥松區神農路與中正路口，發現陳男騎機車闖紅燈，趨前攔停盤查。

雖然陳男堅稱是綠燈行駛，但警方調查發現，陳男近期有吸食毒品紀錄，並在他的香菸盒內查獲0.72公克安非他命，陳嫌坦承不諱，警方依違反毒品危害防制條例，將他移送法辦。

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