小心便宜貨！網拍仿冒知名大廠汽車燈泡被查獲

警方查扣200多顆仿冒PHILIPS、OSRAM商標車用燈泡。（記者許國楨攝）

2018-10-26 13:42

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓汽車材料商看準國內車用燈泡市場商機龐大，自中國低價購入仿冒PHILIPS、OSRAM等知名大廠的汽車燈泡，透過拍賣網站以原廠價格5到7折販售牟利，但因仿冒燈泡與車輛安定器不相容，易引發電線短路甚至火燒車意外，警方獲報循線追查起獲大批仿冒PHILIPS、OSRAM燈泡，呼籲民眾務必慎選車用燈泡換裝。

台灣飛利浦車用燈具日前在官網接到消費者反映，表示標榜保固3年的汽車燈泡為何不到1年就不亮，請對方寄回後驚覺根本是仿冒劣品，向保二總隊刑大偵二隊檢舉，警方進一步在露天拍賣網站發現有賣家販售的PHILIPS燈泡價格遠低於市價，佯裝買家購買後送原廠鑑定，確認是仿品展開追查。

警方發現，該賣家還在新竹市開設店面販售及改裝發動搜索，逮捕40歲的廖姓汽車材料商並查扣200多顆仿冒PHILIPS、OSRAM商標燈泡，侵權市值超過百萬；原廠業者表示，目前市面上汽車幾乎都採用高壓氣體放電燈，燈泡從12伏特加壓到2萬3千伏特，因此必須使用耐高溫的石英玻璃。

而仿品採用硬玻璃，無法承受瞬間高壓，且在開啟過程中遇到水滴也會導致爆裂，另外仿冒汽車燈泡與車輛安定器不相容，也會造成短路進而引發火燒車，民眾可透過外包裝防偽標籤辨識真仿，另原廠燈泡底座印刷字體清晰，內管表面清晰、有氣孔，原廠也提供3年保固，選購時務必睜大眼睛，避免買到仿冒品。

警方調查，查扣仿器均產自中國，採用硬玻璃而非石英玻璃，且線路焊點粗糙、燈泡模糊，另外包裝外盒印刷模糊、沒有防偽標籤，也未提供保固，廖男從中國購入再透過露天拍賣刊登販售訊息，因售價僅原廠5到7折，吸引不知情民眾訂購換裝，評價高達上百筆，初估3年來不法獲利數百萬元，訊後全案依違反商標法送辦。