亂吃「雞肉販」 她久沒行房卻對老公說「懷孕」挨告

翁姓婦人許久沒跟丈夫行房，她與陳姓肉販發生婚外情，後來身體不適卻跟丈夫說：「我好像懷孕了！」（情境照）

2018-10-26 13:14

〔記者錢利忠／台北報導〕已許久沒跟丈夫行房的翁姓婦人，與陳姓肉販發生婚外情，翁婦後來身體不適，卻向丈夫說：「我好像懷孕了！」因而引起丈夫懷疑；丈夫從她的LINE對話紀錄中，發現她與陳男互稱「老公」、「老婆」，氣得告2人通姦；台北地檢署考量陳男已認罪，今將陳男起訴並向法院聲請簡易判決處刑；翁婦獲丈夫撤告則不起訴。

今年4月至5月間，家住台北市文山區的翁婦，趁著去學校接孩子放學前，偷閒在小學附近的超商小酌，並於超商飲食區邂逅在菜市場賣雞肉的陳姓肉販，一見如故的兩人，在幾杯黃湯下肚後，竟相約到陳男住處偷歡，1個多月來共發生10幾次性關係。

後來翁婦感覺身體不適，隨口向丈夫說：「我好像懷孕了！」但丈夫自認已許久沒跟妻子行房，妻子怎麼可能懷孕，直覺妻子在外有染，便查看妻子手機內的LINE對話紀錄，才發現妻子竟背著他與陳男搞曖昧，兩人不僅互稱「老公」、「老婆」，妻子甚至還撒嬌自稱是「小傻瓜」。

不甘被戴綠帽的丈夫，怒控妻子及陳男通姦；檢方同時傳喚3人到庭對質，起先翁婦否認出軌，辯稱自己被陳男性侵；但當檢方追問翁婦是否要對陳男提告性侵？翁婦卻不置可否，此時坐在一旁的丈夫，則不相信妻子的辯詞，也不打算告陳男性侵。

反觀陳男則坦承與翁婦有染，還和盤托出2人發生性關係的地點、次數及時間；翁夫聽完陳男的自白後，選擇對妻子撤告，檢方比對陳男與翁婦的對話紀錄後，考量陳男已承認犯行，所以將他起訴。