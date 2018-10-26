選物店最怕的微型干擾器 林男騙走4千多元商品

2018-10-26 12:47

［記者楊政郡／台中報導］街道上出現許多選物店，讓民眾投幣夾取娃娃或商品，44歲林男異想天開，利用一種微型干擾器，干擾選物機內「保夾功能」，也就是投入一枚10元硬幣後，會產生錯誤感應而啟動「保夾供能」，他就可只花10元就能夾到選物機內商品，去年10月某天他在清水區大創娃娃屋，花了110就夾走11項商品價值4350元，店老闆發現有異報警，追查發現碼錶與實收金額相差8840元，檢方依詐欺罪起訴。

檢察官查出，44歲林男在去年10月16日凌晨2時許，到台中市清水區光復路上大創娃娃店，持一種不詳微型干擾器，竟然可以干擾選物機內「保夾功能」，就是投入一枚10元硬幣後，會產生數量錯誤感應而讓選物機啟動「保夾供能」，他就可只花一枚硬幣就能夾到選物機內商品1次。

「保夾功能」是防範選物機變成賭博機具，例如選物機內商品市價300元，則「保夾功能」設置在30枚10元硬幣，也就是民眾只要投入10元硬幣達30次，就啟動「保夾功能」，保證一定夾到，所以稱為選物機。

而有了這個干擾器，他只要投一枚，就啟動選物機「保夾功能」，就一定可夾到選物機內商品，他一天內投了110元就夾走11項品，如行動電源4組（價值500及550元）、馬克杯3組（一組價值250元）、手表2組（每組價值350元）、喇叭1組（價值500元）及積木表1組（價值300元），總價值4350元。

而老闆從監視器發現有異報警，打開全部選物機清查，發現入帳馬錶與實際金額相差8840元。