前男友提告討1700萬元 菲姐問36年枕邊人：情何以堪？

2018-10-26 13:18

〔記者溫于德／台北報導〕菲姐遭前男友丁洋機指控欠款1700萬元案件，台北地院今天上午再度開庭；菲姐律師強調，菲姐義大利餐廳確實是為銷售丁名下冠彣鍋具成立，否認還款責任，但原告律師全盤否認。至於親自到庭的菲姐，則激動地說，餐廳之所以會關門，全因丁拒絕再給開銷所致；她庭後改打悲情牌問丁，「生活36年的枕邊人，還一直提告，情何以堪？」

丁洋機委任律師稍早主張，餐廳收入均歸菲姐或其公司所有，應還款。

但菲姐說，即便在另案關於冠彣公司股份官司，丁洋機已確定敗訴，他仍藉掏空公司拒絕給錢，且自己只懂賣鍋具與橄欖油，會開菲姐義大利餐廳，也是為了銷售冠彣鍋具；至於餐廳為何在開幕年餘就倒閉？菲姐解釋「丁第2年起不給費用」，餐廳自然倒閉。

菲姐也說，丁洋機「把我『淨身出戶』（指放棄共有財產，只帶走自己身體）」因此，她非但未借錢，反而是丁多年來未給錄影費用，最後甚至被以「妳老了」為由、趕出家門。

不過，丁洋機的律師否認所有指控。

菲姐庭後強調，「沒寫過借據，更沒借過錢」，是丁洋機為了浪費司法資源而告，況且，台灣2300萬人都知道她一路走來很辛苦，一步一腳印才有今天龐大事業，但仍被活生生踢出去；她也盼本件官司盡快落幕，「該給我的就給我（指冠彣公司股份）」，否則共同生活36年的枕邊人，還一直提告，情何以堪？