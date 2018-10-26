體檢非健檢！長榮資深機長飛美去世 家屬向民航局求償敗訴

2018-10-26 12:50

〔記者楊國文／台北報導〕長榮航空徐姓資深機長在民航局航醫中心做年度體檢，結果心電圖檢查屬正常，不料10多天後執行機長任務飛抵美國的第3天，即因急性心臟衰竭等原因去世。徐家指控民航局和航醫中心、醫師有過失，求償200萬元，民航局主張對機長執行體檢並非健檢，且體檢標準高於國際標準，高等法院依據鑑定結果，認定心電圖判斷冠狀動脈病病無法達精確程度，航醫中心儀器、醫師判讀均等合醫療常規，無過失，判徐家敗訴。可上訴。

徐姓機長太太和子女提告指出，徐姓機長自1990年即到長榮航空擔任機長，2016年1月，徐到航醫中心做年度健檢，健檢結果是心電圖檢查正常，有脂肪肝、肝功能異常等問題，其他健康狀況良好。不料，同年1月22日執行機長任務飛抵美國洛杉機，3天後即因急性心臟衰竭、嚴重冠狀動脈粥樣硬化等原因去世。

徐家指控，航醫中心出具的健檢結果指出徐姓機長的心電圖檢查正常，健康狀況良好，並未查檢出有嚴重冠狀動脈粥樣硬化等病症，航醫中心未對徐提出警示，否則徐應停止飛行，及進行詳細檢查、治療，竟疏忽而判定為正常，顯然有過失，因此對民航局、航醫中心和航醫中心主任、醫師共連帶求償200萬元。

民航局主張，航醫中心是依據民用航空法第26條規定，對機長進行體格檢查，除判定體位外，同時將體檢中所呈現的高危險因子一併呈現，以符合飛安標準，並非醫療行為，也非健檢，而且此體檢標準高於國際標準，並無殆忽職責，當時還要求徐於2016年2月15日進行複檢，符合醫療常規。

航醫中心和醫師指稱，判讀徐姓機長心電圖體檢等資料，並建議他應藉由運動、飲食及戒菸等自主康管理行為，以降低心血管疾病風險，已善盡告知責任，並無過失責任。