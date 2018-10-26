652公車驚現噴精狼 噁男搭同線公車遭乘客活逮

2018-10-26 12:24

〔記者曾健銘／新北報導〕有網友在臉書《爆料公社》PO文指出，日前出現在299號公車的公車之狼昨晚再度現身，而這次不僅在652號公車上騷擾女乘客，甚至還「噴精」，未料該名疑似涉案的50歲彭姓男子當晚騷擾女乘客後，竟又搭乘另班公車回到台北市，但賊星該敗，彭男遭其他乘客認出後，最終在司機與乘客合力下被扭送警局。

網友指出，昨晚下班搭乘652號公車行經新莊區化成路口時，在公車上突然聽到1名女子疑欲遇到公車之狼性騷擾，當下出言喝令：「後面的人請你放尊重點！」而該名遭訓斥的男子匆匆下車，而女子事後竟發現褲子上殘留疑似是精液的不明的液體，讓她直呼糟透了，司機得知後也立即將公車開往新莊分局中平派出所報案。

未料，疑似涉案的男子稍晚竟又搭乘往台北方向的652號公車，有熱心的網友看了臉書PO文，一臉就認出男子疑似就是公車之狼，當下告知司機，最後在司機與見義勇為的乘客聯手下，將該名惡狼扭送警局，但因男子並非現行犯，台北市警方抄寫資料後即讓男子離去。

新莊分局表示，透過台北市中正第一分局忠孝派出所抄寫的資料得知疑似涉案的是50歲彭姓男子，但因彭男仍未到案說明，警方將會向客運公司調閱車內監視器追查，詳細案情仍待進一步釐清。