販毒集團打出「可賒帳」噱頭 高市刑大瓦解逮3人

販毒集團打出「可賒帳」噱頭，遭高市刑大瓦解逮3人。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-26 11:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕朱姓女藥頭與吳姓男藥頭常互相調援毒品販賣，高市刑大掌握藥腳指證，今天宣布破獲2個販毒集團，並逮捕協助運送毒品的李姓男子，3人坦承犯行，警方監控過程發現吳嫌販毒為延攬生意，還打出「可賒帳」噱頭，被其他集團藥頭抱怨「破壞行情」，刑大將3人送辦，以2萬元至10萬元交保，李嫌因繳不出交保金遭收押。

朱姓女藥頭被警方逮捕時，女友趕到關心，向警方抱怨「叫她不要碰毒卻不聽」，刑大指出，朱女與吳姓、李姓男子各組販毒集團，供應毒品給高市岡山區一帶毒品人口，因剛成立集團不久，急需延攬生意，即對外主打可賒帳付款等優惠，吸引大量手頭拮据的毒品人口上門，警方查獲安毒30.94公克。

刑大調查朱女、吳男常會互相支援毒品，並利用年輕人巧思提供精美包裝，成立集團不久即擁有大批死忠顧客，生意絡繹不絕，因租屋處出入複雜，且違規停車頻繁，造成社區居民苦不堪言，嚴重影響地區治安，警方獲報組成專案小組。

警方歷經兩個月跟監蒐證，25日收網、兵分多路搜索，前往朱姓等3名藥頭住所執行搜索及拘提，共計查獲第二級毒品安非他命30.94公克、電子磅秤、夾鏈袋、手機等販毒用工具，並陸續帶回7名藥腳指認販毒，全案依違反毒品危害防制條例送辦，警方陸續清查其他藥腳，並持續追查毒品來源。

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