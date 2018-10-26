廚師摩鐵轟趴後被逮 警驚：沒看過這麼大的K盤

警方在張男提袋找到上頭還有K他命殘渣的大鐵盤。（記者許國楨翻攝）

2018-10-26 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕這樣也行？兩名在餐廳當廚師的男子都染上拉K惡習，為了掩人耳目，以裝菜用的大鐵盤當K盤用，前天到摩鐵參加友人轟趴後共乘一輛自小客離開時被攔查，因車內飄出K味，連同身上攜帶的毒品一併露餡，只是警方第一次看到尺寸如此驚人的菜盤居然也能當K盤用，不禁啼笑皆非說：真的是大開眼界。

台中市警局保安大隊第一中隊當晚巡經黎明路時，發現一輛行駛中自小客車未打方向燈任意變換車道，趨前攔查，一靠近車子即聞到車內飄出陣陣K他命菸味，示意分別31歲、23歲的趙姓駕駛及張姓乘客下車受檢時，當場在趙男身上起出可可粉2包（重19.1公克）、小惡魔汽泡飲1包（重10.11公克）、梅錠3包（重3.55公克），經以試劑檢測均呈現毒品反應。

警方同時在張男異常鼓起的提袋內找到一個上頭還有K他命殘渣的大鐵盤，詢問對方，一般查到的K盤都是小小一個方便收納，為何此K盤那麼大？在餐廳擔任廚師的張男尷尬說，因臨時毒癮來，又沒有工具可以使用，才就地取材用盛裝菜餚的大鐵盤來裝K他命，且多人一起用也不會太擠，被警方查到了很不好意思。

也是擔任廚師的趙男則供稱，稍早與張男一起到摩鐵參加友人舉辦的轟趴，離開時刻意將毒品和K盤分開藏匿，是為了「不要把雞蛋通通放在同一個籃子」，遇警盤查可分散風險，異想天開的作法讓員警感到啼笑皆非。

只是辦案經驗豐富的員警也從未見過如此大的K盤，著實開了眼界，當下勸誡兩人有正常工作就應好好打拚，且為了自己身體，還是戒了毒癮，訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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