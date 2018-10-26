開槍傷人逃亡36小時 卻因吃鍋貼落網

2018-10-26 11:23

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區重陽路、大智街口，本月24日清晨4時許驚傳槍擊案，40歲紀姓男子疑似與人發生爭執後遭人開槍擊中，其中一槍打中右腰部，所幸送醫後已無生命危險，警方事後鎖定涉案的37歲劉男，昨日下午循線至基隆市區埋伏，趁著劉男進鍋貼店用餐時逮人。

警方調查，有槍砲前科的劉男是改槍能手，上網自學改造槍枝，與另名25歲吳姓男友人在台北、基隆一帶賣槍牟利。被害的紀男日前也透過友人介紹向2人購買1把改造手槍，卻遲遲未付清4萬5千元，甚至避不見面，劉男多次催討未果，因此種下殺機。

本月24日凌晨，劉男透過鄧姓友人將紀男約到三重重陽路討論債務事宜，劉男與吳男、陳姓女友驅車趕赴，一到現場後就將紀男強押上車，雙方在車上再度談判破裂，紀男見苗頭不對，中途跳車，但仍遭對方開槍擊中腰部，4人見狀開車逃離現場。

警方表示，劉男犯案後在雙北市、基隆、桃園來回逃竄，意圖混淆警方追查動線，警方得知4人經常在基隆市區活動，昨日下午3時許在基隆市區附近埋伏，先後逮捕鄧、吳兩人，隨後又趁著劉男與陳姓女友在鍋貼店用餐時將2人壓制逮捕，並在車上查扣2把改造手槍、14顆子彈。

偵訊時劉男供稱，因為對方買槍不給錢，還避不見面，當天談判破裂後一時氣氛才會開槍傷人，警訊後依殺人罪嫌以及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將4人移送法辦。