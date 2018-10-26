控鄭文燦圖利赴北檢提告 民眾諷陳學聖「跑錯選區」

2018-10-26 10:58

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖、前立委孫大千指控桃園市的「小檜溪暨埔子自辦市地重劃區工程」涉嫌圖利建商，民間自辦工程竟比照「公共工程」，讓建商廢土回填到重劃區，至少獲益2億元；陳、孫今至台北地檢署，告發桃園市長鄭文燦圖利、偽造文書罪嫌；不過，由於陳指控的犯罪所在地及被告皆在桃園，卻遠赴北檢提告，有民眾質疑陳是否「跑錯選區」。

面對指控，桃園市政府發言人張惇涵曾回應表示，陳學聖的指控，把合法說成非法，這是不及格的抹黑栽贓行為；市府建管處也說，自辦市地重劃內仍有道路、公園等公共設施，未來要交給政府管理，當然視同公共工程，讓建案剩餘土石方回填，過程一切合法。

告發指出，桃園市府高層涉嫌圖利建商，指本屬「民間自辦工程」的重劃區整地工程竟得依「公共工程」辦理，市府也容許重劃會拿自家建造工程的營建剩餘土方回填至自辦的重劃區，巧妙放水如偷天換日，圖利建商至少2億元以上土方處理費。

陳學聖說，桃市府圖利廠商之事，桃市府及鄭文燦都無法解釋，鄭文燦昨天還拋下一句話說：「這是吳志揚時代核定的」，明顯就是要推卸責任，推給前朝。

陳學聖表示，前桃園縣長吳志揚昨天深夜也發表一份聲明，聲明表示「縣府時代核定『重劃計劃書』，是為了啟動延宕多年都市計畫，但後來工程如何執行，需經鄭文燦的市府核定才能施作，也就是說都是鄭市府一手主導，鄭市府如此推卸責任，令人遺憾。