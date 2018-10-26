忘帶鑰匙想從4樓外爬進5樓 婦人腿軟卡外牆面壁

2018-10-26 10:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕住在5樓的李姓婦人忘記帶鑰匙，異想天開從樓梯間爬上4樓採光罩，想要再爬進住處窗戶，卻無力爬進屋內，整個人貼在牆外半個多小時，動彈不得，還好里長趕緊通報消防員，將他拉進屋內才得以脫困。

當地孝岡里長吳石金指出，他上午9時許接獲里民通報，住在深澳坑路125巷的李姓婦人，踩在4樓遮雨棚上，緊抓著5樓窗緣，動彈不得。

吳趕緊通報消防局人員前來，消防人員擔心李婦安危，先將繩索捆在李婦身上，再通知李的家人前來開門，入屋將李婦救進家中，讓在一旁的家人冷汗直流。