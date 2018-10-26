菲律賓設機房詐中國人 台灣幕後首腦被判12年

詐騙集團在台灣、中國兩地招兵買馬，遠赴菲律賓宿霧等地設立詐騙機房，首腦金主林世豪重判12年。示意圖。（資料照）

2018-10-26 10:38

［記者楊政郡／台中報導］2015年間台灣金主林世豪、羅國榮、「大B」等人，在台灣、中國兩地招兵買馬，遠赴菲律賓宿霧等地設立詐騙機房，專門詐騙中、港地區居民，得款逾600萬人民幣（約台幣2700萬元），被查獲後部分被遣送回台，幹部及共犯被台中地院判處7月至4年徒刑，最難偵辦且一直躲在幕後的金主林世豪，法官重判12年，目前還有兩金主在逃。

判決書指出，林世豪、羅國榮等人共謀，出資設立詐騙機房，負責機房租金、設備及成員招募、食宿等開銷，指示許淳錫（綽號「老仔」）、粘銘育（綽號「阿MIU」）、綽號「豆漿」、「阿強」、「志明」、「阿佐」、「小胖」等人前往菲律賓宿霧地區，處理租屋及安裝機房設備等等。

且在台、中兩地分別招募成員，從事第一線至第三線的接電話詐騙工作，集中到菲律賓進行受訓，經兩週至一個月受訓後，正式上線從事詐騙，該團自2015年3月29日起至同年8月31日，在宿霧機房（A機房）以接聽回撥詐欺電話，詐騙中國人民，合計詐騙金額共人民幣299萬7050元。

而另一機房（B機房）又另覓場所成立，2015年8月1日起至同年9月8日，以同樣手法詐騙中國人民，合計詐騙金額共人民幣304萬4900元。

該集團食髓知味又陸續成立許多機房，有的還未完成設備就被查獲，有的運作數天就被搜索，詐騙機房如雨後春筍，一有錢就擴大經營設立新機房。

法官認為金主林世豪等人均正值青、壯年，智識程度均非低，均有工作能力，惟不思循正途賺取所需，為圖謀一己之私，林為了賺錢不擇手段，罪大惡極，重判12年，其餘從犯一人無罪、一人公訴不受理（死亡），其餘判處7月至4年徒刑。