等維和部隊軍官來台結婚 35歲女子險匯款

35歲女子差點掉進網路愛情陷阱，要匯款到土耳其幫助維和部隊軍官辦退休。（記者楊政郡翻攝）

2018-10-26 09:15

［記者楊政郡／台中報導］幾張照片、幾句甜言蜜語，35歲台中林姓女子掉進了詐騙集團網路交友陷阱！詐團冒用網路美國軍官照片，誆稱是聯合國派駐中東「維和部隊華裔軍官」Kim David（金大衛）。和林女互加好友後不斷甜言蜜語、溫柔攻勢，騙稱一直打仗會有生命危險，已厭倦軍旅生活，只要先幫他付14萬的退休文件費用，退休後想來台灣和她在一起過日子。

林女想嫁人想瘋了，金大衛說想來台灣與她一起生活，但要辦理退休，聯合國要求支付3985歐元（約新台幣14萬元）的文件費用，而他的銀行帳戶突然有問題，拜託林女先匯3985歐元到聯合國指定的土耳其銀行帳戶，退伍後到台灣就會還給她。

林女不疑，今年10月23日中午，依指示到台灣銀行豐原分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，且要求匯到土耳其某銀行，正在比對如何填寫匯款單，引起行員注意，並通知駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

保七員警了解後跟她說，「這些話都遇到過上百遍，都會背了，詐團要妳匯款過去，他就可以順利退伍來台灣和妳相會，會把錢還給妳？」

保七員警與行員不斷勸說，提醒軍人辦理退休可領一筆退休金，怎麼可能還需要繳錢，根本不合理，這是典型的「假軍官詐騙手法」，而且錢一匯到土耳其，就拿不回來了，婦人才瞭解這是網路交友詐騙，所幸第一次匯款就被警察與台銀行員攔阻下來，不斷感謝保七員警與行員的協助幫忙。

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