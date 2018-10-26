網路簽賭非公共場所？ 連判無罪 掃蕩賭盤恐有破網

2018-10-26 00:10

〔記者黃建華／高雄報導〕外傳年底九合一大選，地下選舉賭盤賭注規模高達350億元，內政部長徐國勇本月24日在立法院備詢表示選前第三波掃黑將掃蕩賭盤。殊不知，網路簽賭近來頻遭法院認定網際網路並非公共場所，不符合刑法266條「公然賭博罪」的構成要件，判處無罪。知情者憂心，如果選舉賭盤都改以網路簽賭模式接受下注，司法偵審要論罪，恐怕還有一番論戰。

最近高雄地檢署聲請簡易判決的兩起「九州娛樂城」等賭客網路簽賭案，高雄地院就接連認定賭客是在家以手機或電腦上網下注，並非在公眾出入場所、第三人得共見共聞的處所聚賭，判處無罪。

由於法界私底下普遍有個共識，就是同一法院對同類型案件的判決，不能出現太大歧異，網路簽賭接連獲判無罪，引發外界非議，形同網路簽賭被法院認證「除罪化」。

對此，雄檢襄閱主任檢察官葛光輝認為，法官的特殊見解違反最高法院判例，檢方已提出上訴！

根據高雄地院的法官見解認為，依照刑法第266 條第1 項之賭博罪構成要件，係以在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物為其成立要件，而私人家宅並非公共場所，且非當然為公眾得出入場所（司法院院字第1403號、第1637號解釋參照）。另有關刑法第266 條公然賭博罪，學說、實務均將之理解為保護公共秩序及善良風俗之社會法益，參以該條制定時，立法者係考量賭博犯罪若在公共場合或公眾得出入之場所進行，民眾可輕易見聞，恐造成群眾仿效而參與賭博，圖不勞而獲，敗壞風氣。

法官認為，網路簽賭需登入帳號後方得與對向之網路管理者或特定人傳遞訊息，對其他人而言，形同一個封閉、隱密之空間，以此方式交換之訊息具有隱私性，故利用此方式向他人下注，因簽注內容或活動並非他人可得知悉，不具公開性，難認如前述刑法公然賭博罪所欲保護法益會受到侵害。

高市一名高階警官獲悉檢警查獲的網路簽賭案，被法官以「不算公然賭博」判無罪，不以為然表示，「網際網路虛擬空間，也是公共空間啊」！

這名警官指出，虛擬貨幣都可以轉換成真實貨幣，虛擬商店電商交易量甚至超越實體商店了，現在已是網際網路時代了，如果網際網路上的簽賭行為還被認定不算公然處所而免責，這樣的判決恐違反一般民眾的經驗法則。

他認為，尤其簽賭的結果，有真實金錢的輸贏，怎不算是賭博？如果只是將網路簽賭查扣的資料簡化成電磁紀錄，網路簽賭的場域不是第三人得共見共聞來認定不算公然賭博，這名警官扼腕表示，對奉命辛苦執法掃蕩網路簽賭的檢警而言，真的很傻眼。

法界人士談及此事則指出，隨著科技的發展，衍生出許多新型態賭博科技，當初立法時並未預見，但不論透過網路或傳真機簽賭，確實都未構成刑法266條「公開場所」的犯行要件，也讓賭客有鑽漏洞空間，內政部高喊要掃蕩選舉賭盤，賭博罪的構成要件恐怕需要先修法才能解決。