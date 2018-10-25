10/25 威力彩連45摃！下期頭獎衝12.7億 今彩539今開出4注

2018-10-25 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月25日）開獎的第107000086期威力彩，頭獎連45摃，下期獎金上看12.7億元；第107000256期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬元，分別由新北市中和區興南路二段56號的「烘爐地彩券行」、桃園市楊梅區瑞原里楊新路三段324號1樓的「招財投注站」、台北市士林區社中街376號1樓的「心想事成彩券行」及高雄市鼓山區九如四路1600號的「好彩頭彩券行」開出；第107000160期雙贏彩，頭獎摃龜。

第107000086期威力彩中獎號碼為：「04、13、20、26、37、38，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共33注中獎，每注可得15萬元；肆獎共291注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1326注中獎，每注可得4000元；陸獎共8595注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬6860注中獎，每注可得400元；捌獎共9萬5139注中獎，每注可得200元；玖獎共11萬4964注中獎，每注可得100元；普獎共21萬5992注中獎，每注可得100元。

第107000086期38樂合彩中獎號碼為「04、13、20、26、37、38」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合75注中獎，每注可得5750元；二合共2124注中獎，每注可得750元。

第107000160期雙贏彩中獎號碼為「04、09、11、12、13、14、15、16、18、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共399注中獎，每注可得500元；肆獎共4796注獲得，每注可獲得100元。

第107000256期今彩539中獎號碼為「08、15、19、27、36」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共6602注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7256注獲得，每注可獲得50元。

第107000256期39樂合彩中獎號碼為「08、15、19、27、36」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6832注中獎，每注可得1125元。

第107000256期3星彩中獎號碼為「863」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000256期4星彩中獎號碼為「1902」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」