衝火場救人命拒收禮 消防員獲選廉潔楷模

高健豪（拿圓盤切割器）多次搶救人命，獲選為廉潔楷模。（記者林宜樟翻攝）

2018-10-25 21:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局民雄消防分隊隊員高健豪，曾多次搶救民眾生命，曾有病人拿現金、禮品及餅乾要致謝，全被他退回或交政風室，經嘉義縣府政風處評比為今年嘉義縣廉潔楷模最高分，今天獲頒獎項，謙稱「只是盡自己的本分」。

高健豪從事消防工作13年，曾多次救援瀕死的病患，患者經急救後存活出院；去年9月他進行救護，蔣姓病人為表達感謝竟拿出1000元要當紅包，高當場婉拒；值勤時則曾有民眾拿杏仁粉表達感謝，也曾有消防器材公司人員在消防安檢工作完成後放置餅乾在值班台，他全交給政風室處理退回。

3年前民雄鄉保生街發生住宅火警，高健豪冒險進入火場，先在1樓救出2人，再衝上正在燃燒而冒出大量濃煙的2樓，發現1名男子受困陽台，但原路已被火舌吞噬無法逃出，他和受困者移動到陽台較安全處，關上門窗避免濃煙竄出，再打開水龍頭淋濕身體降溫，等到屋內火勢被撲滅後，再帶著男子逃出，成功救出3人。

嘉義縣警局巡佐蔡建彰、警員蔡育昌多次拒收民眾餽贈的水果，並關懷弱勢民眾協助請領急難救助；大林地政所測量員葉旻倉曾進行土地鑑界，作業完成時民眾放餅乾和飲料在車內就離開，他將禮品交政風室，並把經驗分享給新進人員。

嘉義縣廉潔楷模獲獎者還有水上地政所課長蔡忠孝、布袋鎮公所里幹事蔡政柏、水上地政課長江欣怡、公車處課長陳思良、水利處技士巫虹稼、農業處約僱人員陳瑩如。