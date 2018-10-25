保全撂3男誘擄前女友新歡 亂棍打死棄屍公墓

監視器拍到4男扮遊客誘騙前女友新歡上車的畫面。 （記者蔡彰盛翻攝）

2018-10-25 21:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕保全員駱奕豪因16歲魯姓前女友移情別戀，得知情敵何男將與她出遊，竟撂來邱、王、黃3男，設局誘騙何男上車，五花大綁押往苗栗縣頭份郊區亂棍打死，載往通霄公墓棄屍。新竹檢方依殺人、毀壞屍體屍等罪嫌起訴4人。

檢警調查，22歲的保全員駱男和16歲少女因網路遊戲相識，相戀2年多，事後個性不合分手，駱男得知她在線上遊戲認識何男，且移情別戀，怒火中燒。7月間駱男得知魯女與情敵相約在新竹火車站相揪出遊，找來邱、王、黃等3名男子籌劃擄殺計畫，邱男先至五金行買膠帶、口罩、手套，再與王、黃2人到新竹火車站埋伏。駱男則先約魯女，假意騎機車載她從苗栗前往新竹火車站，取得魯女同意後卻藉機拖延，讓2人見不到面。

當天何男抵達新竹火車站，未見魯女身影，邱、王、黃佯裝旅客走到何男身旁，要求他協助搬行李，何男不疑有他，隨3人走到轎車旁，即被強押上車，頭、手、腳都遭膠帶綑綁，被載往頭份郊區。而駱男載魯女到新竹火車站後放她下車，即前往頭份與3同夥會合。

駱男一夥人持三節警棍痛毆何男近半小時，把何男活活打死，再由邱男用黑色塑膠袋將何男上半身包住，扔進轎車後車廂，載至通霄鎮白沙屯24號公墓棄屍。

魯女一直連繫不上何男報警協尋，竹市警方調閱監視器，發現駱男等人行跡可疑，傳喚4人到案，駱男等人辯稱找何男聊天，之後何男即自行離開，但警方從他們車上起出打彎的警棍，突破心防，隨即押前往棄屍地點尋獲遺體 。

檢警相驗發現，何男滿身是傷，頭部右側顱骨凹陷，右耳被打到血肉模糊，初判頭部遭重創致死。協助行凶的邱男坦承犯行，並交待清楚整個犯案過程，而駱姓主嫌承認只想傷害教訓他，沒想到下手過重，導致重傷身亡。而黃、王2人也表示，當時沒想要弄死他，只是協助駱男擄走他教訓一下而已。

檢方認為駱嫌等4人手段凶殘，且預謀先買好殺人工具，並有棄屍行為，認定4人有殺人故意，因此依殺人及毀壞屍體等罪嫌起訴4人。