PTT鄉民「呷好逗相報」 養生館「數字」越南妹被抄了

善化警方昨晚到轄內一處養生館掃黃，查獲2對男女涉嫌從事性交易。（記者萬于甄翻攝）

2018-10-25 21:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化警分局日前接獲檢舉，指稱轄內一間養生館有許多越南女子進出，網路批踢踢（PTT）討論區更有網友分享地點、消費方式，警方昨晚循線到場查緝，當場逮獲2名男客及31歲、28歲越籍女子，2名越南女子沒有花名，都僅用數字代稱，訊後依法送辦。

警方調查，31歲、28歲越籍女子分別以「11」、「35」代稱，每次以1200元到2200元的代價，提供半套及全套性服務，兩人持觀光簽證來台，抱著來台接客淘金夢，但錢還沒賺飽就被查獲，尤其，近期查獲許多越南女子都沒有花名，僅用數字代表，恐是為了躲避警方的查緝。

警方日前接獲民眾檢舉，指稱友人曾在這家養生館「消費」，警方網路巡邏時，也在批踢踢實業坊（PTT）討論區發現有網友討論養生館地點及「消費方式」，經蒐證後，昨晚與移民署南區事務大隊台南市專勤隊，持搜所票到場取締，果真逮獲2對男女及潤滑劑、使用過保險套、衛生紙等物證。

警方訊後將業者楊女、蘇男依違反妨害風化罪嫌移送法辦，2名男客則依社會秩序維護法裁罰，2名持護照越南女子依入出國及移民法解送移民署南區事務大隊臺南市專勤隊處理。