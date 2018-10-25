孫無照騎車還嗆警 阿嬤坐電動輪椅費40分鐘救他

警方攔查畫面。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-25 20:10

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重日前出現一群未戴安全帽的騎士在街頭違規，巡邏員警見狀上前盤查，卻發現其中有4名未成年少年，依法開罰後準備將少年帶回保護管束，不料因此與警方發生口角衝突，還嗆：「帶回三小」，最後仍被優勢警力壓制帶回。

警方表示，本月21日晚間10時許，巡邏員警經過三重自強路5段與仁義街時，發現有6台機車飆速闖紅燈，趕緊上前盤查，發現騎士、乘客共有9人，其中就有4人是17歲的少年，依無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈等開罰，並依規定將少年帶回警局保護管束，通知家長帶回

不料，9人聽聞要被保護管束，竟氣得與警方發生口角，嗆聲：「開罰而已憑什麼把人帶走」、「帶回三小啦！」經員警制止仍持續叫囂，最後被優勢警力壓制，4名少年也被帶回警局。

警方實行保護管束後通知少年們的家長前來將孩子領回，但其中一名少年的家屬卻遲遲未到，直到22日凌晨3點，少年的阿嬤才坐著電動輪椅進到警局，不斷向警方致歉，並表示自己住在忠孝路，前往警局的路程長達40分鐘，這才晚到。

警方見狀，主動表示要送阿嬤及少年返家，但阿嬤堅決不肯，並頻頻替孫子向員警道歉，無奈表示：「真的管不動他了，已經不知道該怎麼辦了。」最後帶著孫子離開警局返家。