大溪分局新廳舍啟用 拘留所規劃不妥引爭議

桃園市警局大溪分局新廳舍人犯拘留室，鐵桿外圍無防護、隔間並無實牆區隔，挨批有安全疑慮。（記者許倬勛攝）

2018-10-25 22:43

［記者許倬勛／桃園報導］位於桃園市大溪區普濟路的大溪警分局因腹地狹小、使用迄今51年，經評估建築結構有安全風險，因此，市府斥資3億元在大溪警分局三層派出所現址重建新分局，並於今天舉行啟用典禮；新廳舍空間寬敞，卻引來部分員警質疑空間分配不均、拘留室規劃不妥等問題，對此市府工務局表示，會在11月點交前予以修正。

大溪警分局舊有廳舍位於老街附近，基地面積僅428坪，卻有98名員警在裡頭辦公，除腹地狹小、耐震係數不足，多年來頻傳漏水、管線壞損等問題，有部分辦公室甚至以鐵皮搭建，對長時間待在警局的員警來說，不論是生活、工作上都相當不便，還有員警戲謔說像「鴿子籠」。

新建辦公廳舍設計監造費用1463萬元，工程費用2億9142萬元，歷經600個工作天完工，基地面積701坪，為地下2層、地上5層的建築物，外觀以代表警察局的白鴿標誌為設計概念，展現大溪警分局的新風華，內部規劃有候詢室、拘留所、偵查隊、警備隊、分局長和副分局長室、各組辦公室、員警寢室、會議室、分局勤務指揮中心等，17日各單位皆已遷入辦公。

新廳舍空間寬敞，卻引來部分員警質疑空間分配不均、拘留室規劃不妥等問題，例如：僅有10人左右的警備隊，辦公空間卻遠大於人數眾多的交通組，偵查隊內安置人犯的拘留室，防護欄以細鐵桿打造、沒有實牆區隔，如有多名人犯同時監禁，恐有安全上的疑慮。

對此，市府新建工程處長陳智仁解釋，2年前受市警局委託重建大溪警分局，並請建築師楊志宏建造，期間多次和分局同仁開會討論，內部規劃皆是依警局提出的需求打造，但因過程中承辦人有異動、重新調派，需求上略有不同，才會造成認知差異，市府會在11月點交完成前，持續和分局討論、予以修正。

大溪分局回應，原有廳舍狹小，搬遷後設備明顯提升，雖略有不足處，但同仁均有寢室、室內平面停車場、餐廳可使用，可大幅改善辦公效率，很感謝市府各單位努力。