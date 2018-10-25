諷護理師「輸卵管」被罵腦殘 陳睿明告10網友妨害名譽

2018-10-25 19:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕網友「陳睿明」去年10月在臉書上傳影片諷護理師是「輸卵管」，還做出男性手淫動作，問道「手天使是你們的工作範圍嗎？」挨告公然猥褻、散布猥褻影像等罪獲不起訴，「陳睿明」也對在影片下方留言辱罵他「王八蛋」、「腦殘」、「低能兒」等語的10名網友提告公然侮辱，新北地檢署認為網友只是針對影片內容作出評論，今予10名網友不起訴。

去年10月1日，「陳睿明」在個人臉書上傳影片諷護理師「說什麼要尊重專業改叫護理師」、「護士這兩個字有貶抑的意思嗎？計較那麼多幹嘛？」、「鬧夠了吧，你們這些該死的臭婊子…」、「護理科我可以稱叫做台女聚集地，眼睛基本上都長到頭上，所以都交不到男朋友，你看新聞被騙的都是護理士」等語，更以「媽的，真的是一群輸卵管」形容護理師。

70多名網友群情激憤留言辱罵「腦殘」、「你他媽王八蛋」、「沒腦就不要出來秀底線好嗎？」、「智障」、「低能兒你知道你出生也是護理師幫你洗澡的嗎？」、「屁孩」等語，「陳睿明」認為名譽受損，委由律師追查，最後找出10名網友身分提告妨害名譽。

出庭網友均表示，不是「陳睿明」臉書好友也不認識他，因無法接受對方在臉書言論，覺得很憤怒，認為不尊重醫療人員才會留言。

檢方認為，「陳睿明」影片已先對護理師表達嘲笑、抽象辱罵，客觀上已引起一般社會大眾不滿情緒，且內容與醫病關係、醫療環境等公共利益無關，縱使網友用詞稍嫌尖酸，但僅是對影片內容抒發個人想法，認定10名網友罪嫌不足不起訴

而台灣護師醫療產業工會提告「陳睿明」公然猥褻、散布猥褻影像、妨害名譽等罪，檢方認為影片雖有手淫動作，但無裸露刺激畫面，客觀上不足以讓人興奮或滿足觀眾性慾，不符法條構成要件，今年4月已將陳不起訴。